Ob Sylvie Meis (40) das für möglich gehalten hätte? Seit Kurzem sind die Dessous ihrer Kollektion "Sylvie Designs" nicht mehr nur in Online-Shops, sondern auch in ausgewählten Geschäften erhältlich. Zur Feier des Tages verkleidete sich die Fashion-Ikone als Verkäuferin und beriet die Kunden eines Hamburger Kaufhauses. Dabei wurde die Moderatorin von ihrem Team reingelegt: Zwei Schauspieler sollten ihr weismachen, im Laden sei während ihrer Verantwortung gestohlen worden. Ein Vorfall, der die TV-Beauty mächtig an sich zweifeln ließ!

Tatsächlich kaufte Sylvie den Darstellern voll ab, dass sich während ihrer Anwesenheit ein Diebstahl ereignet habe. Auch nachdem die Situation als Gag enttarnt worden war, zeigte sich die 40-Jährige fassungslos. "Ich bin wirklich so ein Kontrollfreak. Ich weiß alles. Jeder Blick, jede Geste, jede Frage, die irgendwie anders ist, da fange ich schon an nachzudenken und zu analysieren", verrät die Supertalent-Jurorin im RTL-Interview über sich selbst.

Auch Sylvies 30 Castingshow-Kandidatinnen werden sich ihrem kritischen Blick bald stellen müssen: Ab dem 21. November sucht die Designerin bei "Sylvies Dessous Models" ein Nachwuchs-Mannequin. "Selbst mit den richtigen Proportionen: Wenn man nicht die Ausstrahlung hat, dieses Charisma, diese Persönlichkeit, diesen Blick in den Augen, dann hat man auch wieder nicht gewonnen. Das ganze Paket muss stimmen", beschreibt die Niederländerin ihre hohen Ansprüche an ein geeignetes Model für ihre Lingerie-Kollektion.

Starpress/WENN.com Sylvie Meis in Hamburg

MG RTL D / Sebastian Geyer Die Teilnehmerinnen von "Sylvies Dessous Models"

Dutch Press Photo/WENN.com Sylvie Meis in Amsterdam

