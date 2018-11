Die Kritik will er so nicht auf sich sitzen lassen! Moderator Wayne Carpendale (41) teilt seinen Alltag normalerweise gerne mit seinen Followern im Netz. Daran hat sich seit der Geburt seines Sohnes, der im Mai zur Welt kam, zwar nichts geändert. Doch wenn es um ihren Nachwuchs geht, halten Wayne und Ehefrau Annemarie (41) sich nun bedeckter als ihre Follower dies bislang gewöhnt waren. Nicht alle User haben dafür Verständnis, eine Nutzerin machte ihrem Ärger darüber mit einem kritischen Kommentar Luft. Dagegen wehrt sich der frischgebackene Papa jetzt mit einem Post!

Seit der Geburt ihres kleinen Wonneproppens verraten die Carpendales weder dessen Namen noch zeigen sie sein Gesicht. So war auf Instagram-Schnappschüssen bislang nur der Körper, nicht aber der Kopf des Babys zu sehen. Einer Followerin reichte das nicht, sie beschwerte sich jüngst mit folgenden Zeilen: "Man soll ihn nicht erkennen und der Name ist streng geheim. Warum postet man dann das Kind?" Wayne zögerte nicht lange mit einer Antwort und schrieb ironisch zurück: "Okay, nur mal, damit ich es endlich auch verstehe. Wenn man seinen kleinen Zeh auf dem Foto sieht, dann gefälligst auch den großen. Dann darf man aber auch nicht das Bein verstecken oder den Bauch, den Hals und das Gesicht. Nun gehört es sich aber auch zu teilen, wie er gezeugt und wann genau er geboren wurde. Und natürlich wie er heißt."

Viele Fans des Moderarors konnten den negativen Kommentar der Userin jedenfalls nachvollziehen und unterstützten den 41-Jährigen. "Nur weil man Augenblicke mit seinem Kind [...] teilt, ist man noch lange nicht dazu verpflichtet, private Informationen preis zu geben", lautete nur eine von zahlreichen zustimmenden Meinungen.

Instagram / wayne_interessiert_s Der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale, November 2018

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale beim Deutschen Fernsehpreis 2014 in Köln

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendales Sohn

