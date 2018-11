Ist sie bereit für eine neue Liebe? Vor einem halben Jahr gaben Ex-Tennisspieler Boris Becker (50) und seine Lilly (42) ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Seitdem hat das niederländische Model der Öffentlichkeit keinen anderen Mann an seiner Seite präsentiert. Stattdessen genießt die 42-Jährige viel Zeit mit ihren Freundinnen, war mit ihnen auch im Urlaub. Trotzdem wünscht sie sich offenbar wieder einen Partner!

Erst vergangene Woche verbrachte Lilly zusammen mit zwei Freundinnen ein paar erholsame Tage auf den Malediven. Im paradiesischen Inselstaat genoss sie unter anderem ein opulentes Frühstück am Pool oder lange Spaziergänge am weißen Traumstrand. Trotz all der Annehmlichkeiten meldete sie sich kürzlich mit einem nachdenklichen Spruch in ihrer Instagram-Story: "Ich sehne mich nach einer Liebe, die so tief ist, dass der Ozean eifersüchtig wäre."

Dass sich die Liebe nicht erzwingen lässt, weiß sicher auch Lilly und hat anscheinend schon einen Plan B, falls es mit einem Partner nicht so schnell klappen sollte. Im Anschluss teilte sie in ihrer Story einen Schnappschuss von einem Welpen und fragte ihre Follower: "Ja oder nein?"

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker (r.) und eine Freundin, Malediven 2018

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker auf den Malediven

SplashNews.com Lilly Becker in London

