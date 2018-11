Sie lässt so richtig die Seele baumeln und zeigt dabei ordentlich Haut: Lilly Becker (42) entflieht all den Trubel um sich und der Scheidung von Ex Boris (50). Eigentlich wollte das Paar im Guten auseinandergehen – zu einigen Auseinandersetzungen kam es aber trotzdem. Doch all diese Probleme machen der ehemaligen Global Gladiators-Teilnehmerin zurzeit nichts aus: Lilly genießt einfach nur ihren Mädelstrip und lässt dabei die Hüllen fallen!

Aktuell nimmt die 42-Jährige ihre gesamte Instagram-Community mit auf die Malediven. Immer wieder postete die Mutter eines Sohnes traumhafte Bilder vom Strand oder einer fruchtigen Pool-Action. In ihrer Story teilte Lilly vor Kurzem dann aber einen besonders heißen Schnappschuss von sich. Ohne Bikinioberteil flanierte das TV-Gesicht relaxt dem Wasser entgegen. Offenbar genießt das Model ihr neu gewonnenes Singleleben derzeit in vollen Zügen.

Bereits vor wenigen Monaten geizte die brünette Beauty nicht mit ihren Reizen im Netz. Komplett hüllenlos präsentierte sich die einstige Let's Dance-Teilnehmerin ihren Fans auf der Fotoplattform. Wie findet ihr Lillys Nacktoffensive im Internet? Stimmt ab!

Getty Images Boris und Lilly Becker 2016 in London

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker auf den Malediven

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Screenshot aus Lilly Beckers Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de