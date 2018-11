Welche unbekannte Schönheit hier wohl ihre knackige Kehrseite zur Schau stellt? Während die Temperaturen in Deutschland allmählich sinken, packen so manche Stars und Sternchen jetzt noch einmal die Sonnencreme aus und lassen es sich in südlicheren Gefilden gut gehen. Wer Sehnsucht nach Hitze hat, muss sich nur die Urlaubsfotos der Stars ansehen! Derzeit lässt vor allem der Anblick dieser Bikini-Badenixe einige ihrer Fans dahinschmelzen: Cheyenne Ochsenknecht (18) sorgt für einen echten Blickfang!

Auf Instagram postete das Nesthäkchen des Ochsenknecht-Klans ein sexy Pic, auf dem es seinen durchtrainierten Body perfekt in Szene setzt. Vor strahlend blauem Himmel posiert die 18-Jährige ganz Blogger-like auf einer weißen Wendeltreppe und wirft den Kopf verführerisch in den Nacken. Ihr hotter Hintern ist nur spärlich mit einem roten Bikinihöschen bedeckt. "Wenn du hinter meinem Rücken über mich redest, dann werde ich davon erfahren", lauten die selbstbewussten Zeilen, die sie dem Schnappschuss hinzufügte.

Bei den Fans der schönen Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Co. löst das Pic mitsamt der Ansage eine wahre Begeisterungswelle aus. "Du bist so wunderschön", schrieb einer ihrer 189.000 Follower. "Die Selbstbewussten voran", äußerte ein weiterer Bewunderer seinen Zuspruch.

Instagram / https://www.instagram.com/cheyennesavannah/?hl=en Cheyenne Ochsenknecht im Sommer 2018

WENN.com Cheyenne und Jimi Blue Ochenknecht in Berlin

Instagram / Bo3bTUXggUx Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

