Cheyenne Ochsenknecht (18) hat einen neuen Meilenstein in ihrem Leben erreicht! Erst vor wenigen Tagen feierte der jüngste Spross des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (62) und der Designerin Natascha Ochsenknecht (54) seinen 18. Geburtstag. Offiziell erwachsen kann die Blondine fortan schalten und walten, wie sie möchte – ohne sich von Papa und Mama etwas sagen lassen zu müssen. Auch den Straßenverkehr wird sie fortan unsicher machen: Cheyenne hat nämlich ihre Führerscheinprüfung bestanden.

Pünktlich zum Wochenende musste sich das Ochsenknecht-Nesthäkchen auf vier Rädern beweisen. Am Freitagmorgen postete die 18-Jährige einen Clip auf Instagram, der vermutlich während ihrer allerletzten Fahrstunde vor der großen Prüfung entstanden ist. Im Schlabberpulli und mit Sonnenbrille sitzt die Schülerin ganz souverän am Steuer und kaut Kaugummi – von Aufregung keine Spur. "Heute ist der Tag! Wünscht mir Glück für die Prüfung heute", schrieb sie zum Video dazu. Nur wenige Stunden später verriet sie in ihrer Story dann auch schon das Testergebnis: bestanden! Ihren Followern reibt sie den vorübergehenden Lappen prompt unter die Nase, streckt dabei frech die Zunge heraus und zeigt den Stinkefinger. "Ich hab ihn", freute sie sich.

Ihren B-Day am Mittwoch verbrachte sie im Kreise ihrer Liebsten. Im Interview mit Promiflash verriet sie, dass sie sogar mit einer fetten Sause überrascht wurde. "Abends hat meine Mutter eine Location gemietet – da wurde ich auch überrascht und danach sind wir in einen Club gegangen", plaudert sie freudestrahlend aus. Sogar ihr ältere Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (26) war mit von der Partie.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, deutsches Model

WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht beim Deutschen Schauspielerpreis 2017

