Sie hat es wirklich getan! Am Donnerstag wurde noch spekuliert, ob sich Farina Opoku alias Novalanalove wohl mit ihrem Dj Yeezy verlobt hat. Das Paar geht bereits seit zwei Jahren gemeinsam durchs Leben und macht gerade einen entspannten Malediven-Urlaub. In ihrer Instagram-Story kündigte die Beauty bereits an, dass bei dem Pärchentrip etwas Fantastisches passiert ist – und zeigte sich wenig später mit einem verdächtigen Klunker am Finger. Und dieser ist wirklich ihr Verlobungsring!

Die beiden schließen tatsächlich bald den Bund fürs Leben! Das hat nun die Managerin des Paares im VIP.de-Interview offiziell bestätigt: "Der Antrag hat während ihres Liebesurlaubs auf den Malediven stattgefunden, auf einer kleinen privaten Insel bei einem romantischen Abendessen. Farina hat den Antrag selbstverständlich angenommen", erklärte sie. Selbst haben sich die Bald-Eheleute noch nicht zur Verlobung geäußert – sie genießen jetzt wohl lieber verliebte Stunden nur für sich allein.

Wie sehr die Bloggerin ihren Schatz doch liebt, stellte sie bereits im Sommer mit einer Liebesbekundung der ganz besonderen Art unter Beweis. Sie ließ sich die Zahl 14 auf ihr rechtes Handgelenk tätowieren – ein Andenken an ihren Liebsten. "Die 14 ist die Lucky Number von mir und meinem Freund", offenbarte sie damals auf Instagram.

