Seit knapp eineinhalb Jahren ist Farina Opoku (27) alias Novalanalove glücklich vergeben. Nachdem die Beziehung zu ihrem Liebsten Pouya, besser bekannt als DJ Yeezy, zwischenzeitlich von Höhen und Tiefen geprägt war, schwebt die Bloggerin derzeit mit ihrem Freund wieder auf Wolke sieben – und das will sie auch aller Welt zeigen. Die Liebe zu ihrem Schatz bewies sie jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise: Farina ließ sich ein Tattoo für ihren Freund stechen – mit einer speziellen Bedeutung!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 27-Jährige vor wenigen Tagen einige Fragen ihrer Fans. So wollte ein User wissen, was es mit dem neuen Tattoo auf sich hat. Farina ließ sich die Zahl 14 auf ihr rechtes Handgelenk tätowieren, der Grund dafür: "Die 14 ist die Lucky Number von mir und meinem Freund." Denn an einem 14. hätten sie und DJ Yeezy sich zum ersten Mal miteinander unterhalten, an einem 14. Februar seien sie zusammengekommen und: "Wir haben die Zusage für unsere gemeinsame Wohnung auch an einem 14. bekommen."

Ebenfalls an einem 14. entschieden sich die Social-Media-Queen und ihr Künstlerfreund dafür, für sechs Monate nach Dubai zu ziehen. Vielleicht heiraten die beiden auch einmal an einem Datum mit dieser Zahl. Bisher hat die 14 Farina offenbar immer Glück gebracht.

Instagram / novalanalove Novalanalove und Dj Yeezy

Instagram / novalanalove Farina Opoku, Bloggerin

Instagram / djyeezy Farina Opoku und DJ Yeezy in der 40 Kong Bar

