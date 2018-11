Ihr scheint es wieder richtig gut zu gehen! Nach dem Beziehungs-Aus mit ihrem Datingshow-Kollegen Domenico De Cicco musste Evelyn Burdecki (30) erst mal verkraften, dass ihr Schatz nicht mehr an ihrer Seite ist und mit einer anderen Frau ein Kind hat. Seitdem beweist sie auf ihren Social-Media-Profilen, dass sie allmählich von dem Trennungsdrama Abstand gewinnt. Zurzeit befindet sich die quirlige Blondine auf Hawaii – wo sie ein verrücktes Statement abgibt!

Auf einem aktuellen Bild auf Instagram zeigt sich Evelyn gedankenverloren am Strand. Darunter schreibt sie: "Evelyn, haben sie gesagt: Du schaffst das nicht! Evelyn, haben sie gesagt: Du kannst das nicht... Ich hab zu meiner Gehirnzelle gesagt: Kann ich doch! Und wisst ihr was, sie hat mir zugestimmt!" Allem Anschein nach hat ihr der innere Dialog geholfen, denn in ihrer Insta-Story präsentierte sich die 29-Jährige glücklich beim Frühstück in der Natur.

Dass sie ihre lebensbejahende Einstellung zurückgewonnen hat, freut auch ihre Fans. "Du und deine Gehirnzelle habt so verdammt Recht" und "Du bist wunderbar, so wie du bist und ich gönne dir dein wunderbares Leben von ganzem Herzen", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare unter ihrem Beach-Pic.

AEDT/WENN.com Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Star

Andre Mischke/ActionPress Evelyn Burdecki bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / evelyn_burdecki "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Evelyn Burdecki

