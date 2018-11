Im Juli wäre Demi Lovato (26) beinahe an einer Überdosis gestorben. Zwei Wochen nach ihrem fast tödlichen Drogenrückfall meldete sich die 26-Jährige mit einem offenen Brief bei ihren Fans, in dem sie sich für ihre Unterstützung bedankt und in dem sie über ihre Krankheit spricht. Inzwischen ist Demi auf dem Weg der Besserung, doch warum hat sie das Statement gelöscht?

Ein Hollywood Life-Insider weiß: Die "Skyscraper"-Interpretin möchte einen klaren Schnitt machen: "Demi ist glücklich und sie versucht, diese schreckliche Tragödie hinter sich zu lassen. Deshalb hat sie sich entschieden, diese hässliche Erinnerung von ihren Social-Media-Accounts zu löschen." Sie habe es nicht länger ertragen können, diese Worte auf ihren Profilen zu lesen, wegen denen sie immer wieder an die harte Zeit denken müsse.

Demi bereue allerdings nicht, das Statement damals veröffentlicht zu haben: "Demi ist der Meinung, dass es wichtig war, sich bei den Fans für ihre Liebe und ihre Unterstützung zu bedanken." Die Musikerin wolle sich jetzt lieber auf ihre Gesundheit und Abstinenz konzentrieren.

Instagram / Ddlovato Demi Lovato

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Demi Lovato bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de