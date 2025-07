Für neuen Song: Demi Lovato löscht alle Insta-Beiträge

Demi Lovato (32) hat ihre Fans nun in helle Aufregung versetzt, als sie am 9. Juli 2025 all ihre Instagram-Beiträge gelöscht hat. Dabei blieb das Profil der Sängerin zunächst leer, bis sie wenig später ein Bild von sich in einem schwarzen, rückenfreien Satin-Kleid und Christian-Louboutin-Heels teilte. Während einige die Aktion bereits als Hinweis auf neue Musik feierten, kritisierten andere sie laut OK! als Nachahmung von Taylor Swift (35), die 2017 eine ähnliche Promo-Taktik genutzt hatte. Nur einen Tag später folgte der nächste Paukenschlag: Demi teilte jetzt einen offiziellen Teaser ihres neuen Songs.

Die Reaktionen auf den Teaser fielen überwiegend begeistert aus. Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Kommentare voller Vorfreude: "Ich hoffe, das Album wird ganz in diesem Stil sein", schrieb ein User, während ein anderer meinte: "Die Königin ist zurück, Baby!" Viele lobten nicht nur den Songausschnitt, sondern auch Demis Look und Ausstrahlung im Video. Es scheint, als wolle Demi sich mit diesem neuen Kapitel sowohl musikalisch als auch persönlich neu positionieren. Die "Instagram-Aktion" scheint also gewirkt zu haben. Ob es sich dabei um den Auftakt zu einem neuen Album handelt, ist bisher unklar – ein genaues Release-Datum für den Song gibt es ebenfalls noch nicht.

Privat könnte es für Demi derzeit kaum besser laufen. Erst am 25. Mai 2025 gab sie ihrem Partner Jordan Lutes, bekannt als "Jutes", in einer romantischen Zeremonie in Santa Barbara das Jawort. OK! zufolge schwärmte die Sängerin davon, wie perfekt ihr großer Tag war: "Ich muss sagen, dass es nicht eine einzige Sache gibt, die ich an der Hochzeit geändert hätte." Für Demi markiert die Ehe einen bedeutenden Neuanfang: "Als wir uns in die Augen blickten, dachte ich nur daran, wie glücklich wir sind, dieses Leben miteinander verbringen zu dürfen." Nach schwierigen Jahren hat die Sängerin offenbar persönliches Glück und Stabilität gefunden, sodass Fans gespannt darauf sind, wie sich dies in ihren kommenden Projekten widerspiegeln wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Demi Lovato, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, Juni 2025