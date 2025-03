Model Elsa Hosk lässt für Fotoshooting alle Hüllen fallen

Elsa Hosk (36) hat nichts zu verstecken. In einer neuen Kampagne beweist die Laufstegschönheit, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Auf einigen der Fotos ist die Schwedin komplett nackt. Allerdings posiert das Model so, dass die intimen Stellen des Körpers verdeckt sind. Die künstlerisch gestalteten Schnappschüsse kommen bei ihren Fans sehr gut an. Unter einem Instagram-Post, in dem Elsa die Ergebnisse des Fotoshootings teilte, schreibt ein User: "Diese Bilder sind einfach zu gut." In einem anderen Kommentar schwärmt sogar Hailey Bieber (28): "Du bist einfach die Coolste!"

Der Victoria's Secret-Engel hat schon das eine oder andere Mal mit Fotos für Aufmerksamkeit gesorgt. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter teilte sie Bilder im Netz, die zeigten, wie sie die kleine Tuulikki stillte. Ihre männlichen Fans schienen damit ein Problem zu haben und schimpften über die Blondine. Doch Elsa ließ sich davon nicht unterkriegen. "Ich finde es interessant, wie viele Nachrichten ich von Männern bekomme, die sich angegriffen fühlen, wenn man ein Foto vom Stillen teilt. Ich meine, warum ist die natürlichste Sache der Welt so beleidigend für euch?", machte sie auf Social Media deutlich.

Elsas Tochter wurde im Februar stolze vier Jahre alt. Zu diesem freudigen Anlass schmiss die 36-Jährige für ihren Spross eine Gartenparty und servierte mehrere bunte Torten. Auf einem Schnappschuss im Netz posierte die glückliche Mutter mit ihrem Nachwuchs und einem Geburtstagskuchen in Form eines Fliegenpilzes. Zu dem niedlichen Bild schrieb Elsa: "Jedes Jahr denke ich, dass mein Herz nicht mehr wachsen kann, aber das tut es, du hast es so groß gemacht. Ich bin stolz, deine Mama zu sein, heute, für immer und bis in alle Ewigkeit."

Elsa Hosk, März 2025

Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

