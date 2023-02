GNTM-Kandidatin Elsa bockig vor Elsa Hosk: Zuschauer genervt

Ob diese Germany's next Topmodel-Kandidatin in der echten Modelwelt klarkommen wird? In der heutigen Folge bekamen die Kandidatinnen vor ihrem Entscheidungs-Walk – der dann sturmbedingt ausfiel – ein Coaching von Topmodel Elsa Hosk (34). Die Laufstegschönheit war total begeistert von den Nachwuchsmodels – bis auf Teilnehmerin Elsa! Zum Teil wegen der Sprachbarriere nahm die 18-Jährige die Tipps des Profis nicht an und reagierte eher bockig. Dazu beschwerte sie sich immer wieder über ihr Outfit. Elsas Verhalten war nicht nur unprofessionell, sondern auch peinlich, finden die Zuschauer!

Die GNTM-Fans diskutierten ihr Benehmen jetzt fleißig auf Twitter: "Elsa ist so unangenehm! Fremdscham pur. Kein Respekt vor anderen, kann nicht mal das einfachste Englisch verstehen und meckert nur rum. Einfach peinlich. Sie nimmt es nicht ernst, aber warum ist sie dann da?", wunderte sich ein Fan. "Wenn ich noch einmal höre, dass Elsas Kleid zu lang ist, schalte ich für heute ab" und "Was glaubt sie, wer sie ist? Und das vor Elsa Hosk! So peinlich", sticheln weitere User.

Auch Elsa Hosk schloss hinterher ein klares Fazit: Das ging gar nicht! "In der echten Modelwelt wäre sie gefeuert worden", berichtete sie Heidi nach dem Coaching. "Als Model kann man sich sein Outfit nicht aussuchen. Sie muss lernen, das zu verstehen." Daraufhin bekam Kandidatin Elsa auch noch einen kleinen Einlauf von der GNTM-Chefin. Ob sie in der kommenden Entscheidung wohl zittern muss? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk, Model

Anzeige

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de