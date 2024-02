Sexy oder nicht? Stars entblößen Nippel bei der Fashion Week

Die Unterwäsche haben sie wohl vergessen. Während der Pariser Modewoche lassen sich an den Outfits der Stars und Sternchen so einige Trends für die kommende Saison ablesen. Auch in diesem Jahr haben sich die großen Modeschöpfer wieder einiges einfallen lassen. Ob sich dieser Trend jedoch durchsetzen wird? Olivia Wilde (39), Elsa Hosk (35) und Co. überließen in ihren durchsichtigen Tops nur wenig der Fantasie...

Bei der Show von Saint Laurent am Dienstag dominierte ein wenig alltagstauglicher Look den Laufsteg. Models und Promis präsentierten den Kameras nicht nur die modischen Outfits, sondern auch ein besonderes Accessoire – ihre Brustwarzen. Dafür trugen unter anderem Victoria's Secret-Engel Elsa, Regisseurin Olivia und Model Georgia May Jagger (32) lediglich durchsichtige, enge Mesh-Tops. Kombiniert wurden die knappen Teile mit Handschuhen, dicken Gürteln und knielangen Röcken.

Laut Kreativdirektor Anthony Vaccarello steckt eine Message hinter den entblößten Nippeln. "Ich wollte etwas sehr Zerbrechliches machen", erklärte er Women's Wear Daily. Saint Laurent sei das "Haus der Transparenz", sowohl im modischen als auch im übertragenen Sinn.

Elsa Hosk bei der Saint Laurent Show in Paris

Olivia Wilde bei der Saint Laurent Show in Paris

Georgia May Jagger bei der Saint Laurent Show in Paris

