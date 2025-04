Victoria's-Secret-Model Elsa Hosk hatte eine Fehlgeburt

In einem Instagram-Q&A stellte ein Fan Supermodel Elsa Hosk (36) die Frage, ob sie sich ein zweites Kind vorstellen könne. Darauf hat die gebürtige Schwedin eine nachdenkliche Antwort, denn offenbar wäre ihre kleine Tochter schon einmal fast große Schwester geworden. "Ich fände es wirklich schön, wenn Tuuli ein Geschwisterchen bekäme. Ich hatte vor einiger Zeit eine Fehlgeburt, aber der Plan ist es, es weiter zu versuchen", schreibt Elsa unter die Frage. Als Hintergrund wählt sie ein Bild, auf dem sie mit ihrem grinsenden Töchterchen Tuulikki auf dem Arm aus einem Auto steigt. Mehr will Elsa ihren Fans zu dem Thema aber offenbar nicht verraten.

Zum ersten Mal wurde Elsa 2020 schwanger – die kleine Tuulikki kam Anfang 2021 auf die Welt. Was die Fans zu dem Zeitpunkt natürlich am meisten interessierte, war die ungewöhnliche Namenswahl für das Mädchen. Im Netz ließ die heute 32-Jährige es sich nicht nehmen, den Namen zu erklären: "Es war nicht schwer, sich für ihren Namen zu entscheiden. Ich wusste schon immer, dass ich einen finnischen Namen wollte, die sind so süß. Tuulikki ist der zweite Name meiner Mutter." Die Bedeutung ist offenbar sehr naturverbunden, denn laut Elsa stehe der Name zum einen für eine finnische Waldgöttin und könne zum anderen mit kleiner Wind übersetzt werden.

Aber nicht nur über den Namen, sondern auch über die Geburt plauderte die stolze Mama ausgiebig im Netz. So erzählte Elsa unter anderem, dass sie sich schon vor der Geburt für eine Wassergeburt zu Hause entschieden habe. Unterstützung habe sie dabei von einer Doula, einer Hebamme und einem Hypnobirthing-Coach bekommen. Trotz aller Planung sei ihre Fruchtblase aber einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin geplatzt und sie habe mehrere Stunden starke Wehen gehabt. "Ich fühlte mich wie ein Tier, ich habe jeden Gedanken daran aufgegeben, wie ich dabei aussehen oder was irgendwer von mir denken könnte, wie es schon vor Stunden normal gewesen wäre", erzählte der ehemalige Victoria's Secret-Engel.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki, April 2025

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

