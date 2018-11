LaFee meldet sich emotional zurück! Ein Jahr nachdem der einstige Teenie-Star seinen Ausstieg bei Alles was zählt verkündet hatte, überraschte die Sängerin ihre Fans mit einer Hammer-News: Am 16. November bringt sie ihre erste Single seit sieben Jahren heraus. "Kartenhaus" heißt der Track, auf die ihre Anhänger seit der Ankündigung sehnsüchtig warten. Promiflash verriet LaFee vorab, woran sie beim Schreiben des Titels dachte.

In dem Lied besingt die 27-Jährige eine Beziehung zwischen zwei Menschen, mit all ihren Höhen und Tiefen. "Das war so die Idee dahinter. Dass es sich halt immer lohnt, um das zu kämpfen, was einem wichtig ist. Dass das Schiff mal anfängt, zu schwanken und dass es ein bisschen holprig wird", erklärte die Sängerin. Allerdings stehe es dem Hörer frei, sich selbst ein Bild von der Story hinter dem Stück zu machen: "Der Song ist sehr, sehr vielseitig. Den kann man für sich so und so sehen, ihn sich anhören und sich darin fallen lassen."

Aber hat "Kartenhaus" etwa autobiografische Züge? "Das ist richtig. Ich meine, mittlerweile bin ich 27 und habe natürlich ein bisschen was erlebt und da sind dann auch solche Dinge mit dabei", offenbarte die Künstlerin. Liebe sei schließlich auch ein Thema, bei dem wohl jeder seine Erfahrungen habe.

Promiflash LaFee im Promiflash-Interview

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin und Schauspielerin

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image LaFee, Musikerin

