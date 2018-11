Darauf haben seine Fans lange gewartet! Soap-Star Bela Klentze (30) ist seit mehreren Wochen bis über beide Ohren verknallt. Mit wem er auf Wolke sieben schwebt, verriet der ehemalige Let's Dance-Kandidat lange Zeit nicht. Stattdessen präsentierte er seine unbekannte blonde Freundin stets nur mit einem Emoji über dem Gesicht im Netz. Damit ist jetzt allerdings Schluss: Kurz vor dem ersten Liebes-Interview mit Promiflash postete der Serien-Hottie das erste Knutsch-Foto, auf dem das Gesicht seiner Flamme zu sehen ist!

Bei der neuen Frau an seiner Seite handelt es sich um die Zirkusakrobatin und ehemalige Supertalent-Teilnehmerin Anne-Marie Kot (28). Wie Bela im Gespräch mit Promiflash ausplauderte, lernte er die dreifache Pole-Dance-Weltmeisterin im Frühjahr backstage bei der Fernsehshow Team Ninja Warrior kennen. "Danach haben wir uns per Instagram zum Date verabredet", sagt Bela, der sich über viele "gute Gespräche" freute. "Ich hatte das Bedürfnis, sie wiederzusehen." Sie sahen sich wieder – und es wurde Liebe. Jetzt machte der 30-Jährige die Beziehung mit einem Knutsch-Pic auf Instagram offiziell. Mit einem vielsagenden Herz-Emoji kommentierte der Alles was zählt-Star den Schnappschuss.

Die Follower des 30-Jährigen waren von dem Anblick begeistert. "Ihr seid echt süß" oder "Das ist doch mal ein Kuss", lauteten nur zwei der positiven Kommentare. Was Anne-Marie besonders an Bela imponiert? "Dass er von Anfang an sehr offen mir gegenüber war und genau wusste, was er will", verriet die 28-Jährige in dem Interview mit RTL.

wcrART / face to face Bela Klentze in Köln

Instagram / bela_klentze Bela Klentze mit seiner Freundin

Instagram / bela_klentze Anne-Marie Kot und Bela Klentze küssen sich

