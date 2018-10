Darauf haben viele Fans gewartet! Es gibt ein erstes Pärchen-Foto von Bela Klentze (30) und seiner neuen Freundin. Im September verriet der Schauspieler Promiflash bereits, dass er "ein ganz, ganz tolles Mädchen" kennengelernt habe. Mehr wollte er über sein frisches Liebesglück damals allerdings nicht verraten – bis jetzt: In den sozialen Netzwerken teilte der Serien-Hottie nun das erste Bild von sich und seinem Schatz.

Am späten Sonntagabend postete der Alles was zählt-Star in seiner Instagram-Story ein Foto, das ihn Hand in Hand mit einer unbekannten Blondine zeigt. Das Gesicht seiner Liebsten hat Bela allerdings mit einem teuflisch lachenden Smiley unkenntlich gemacht. Denn so ganz möchte der Ex-Let's Dance-Kandidat seine Partnerin also noch immer nicht der Öffentlichkeit zeigen. Aber eines ist offenbar trotzdem klar: Den Ronny-Darsteller hat es mächtig erwischt. So schrieb er zu einem weiteren Schnappschuss, auf dem sich die beiden Turteltauben küssen: "Nicht jeder Schatz besteht aus Gold."

Wer die neue Frau an der Seite des 30-Jährigen ist, dürfte vorerst wohl noch ein Geheimnis bleiben. Doch ein Detail ließ sich Bela trotzdem entlocken: Seine Liebste lernte er während der TV-Show Ninja Warrior Germany kennen, bei der er als Zuschauer die Athleten auf der Bühne angefeuert hatte. Was meint ihr: Wird Bela schon bald mehr Details über seiner Freundin verraten?

WENN.com Bela Klentze auf der Bertelsmann-Party in Berlin

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze in der neunten "Let's Dance"-Sendung

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, deutscher Schauspieler

