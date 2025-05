Streit, Strand und Chaos: Bela Klentze packt über KDRS aus

Der Schauspieler Bela Klentze (36) hat nach seiner Teilnahme bei Forsthaus Rampensau ein weiteres Kapitel im Reality-TV aufgeschlagen und wird demnächst bei Kampf der Realitystars zu sehen sein. Wie er beim Bild-Renntag gegenüber Promiflash verriet, dürfen sich die Zuschauer auf mitreißende Momente freuen: "Ich darf natürlich jetzt nichts inhaltlich spoilern, aber ich kann Folgendes sagen: Es ist nicht grundlos mit das geilste Format im Reality-TV." Besonders bemerkenswert sei dabei, dass Bela in diesem Format seinen allerersten "Reality-Beef" erlebt habe.

Ganz ohne Details zu verraten, erzählte der Musiker, dass er am Strand einige fantastische Momente erlebt hat: "Ich hatte eine Monsterzeit", so der 36-Jährige. Bela hofft zudem, dass die intensiven Auseinandersetzungen, die bald zu sehen sein werden, von den Zuschauern gut nachvollzogen werden können: "Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann rüberkommt und ob man da beide Seiten versteht. Es wäre mir eigentlich das Optimum, was ich mir wünschen würde." Genauere Details zu den Ereignissen, und mit wem sich der Schauspieler gestritten hat, bleiben bis zum offiziellen Ausstrahlungstermin ein Geheimnis.

Bela Klentze, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker aktiv ist, konnte in der Vergangenheit schon erste positive Erfahrungen mit dem Reality-Genre machen. Trotz seines Schauspielhintergrunds zeigt er sich regelmäßig offen für neue Herausforderungen und Projekte. Privat schätzt Bela allerdings vor allem Bodenständigkeit und Ruhe fernab der Kameras, wie er in früheren Interviews mehrfach betont hat. Mit seiner sympathischen und authentischen Art begeistert er eine stetig wachsende Fangemeinde, die nun gespannt darauf wartet, wie sich ihr Idol bei "Kampf der Realitystars" behaupten wird.

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Schauspieler

RTLZWEI Bela Klentze, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

