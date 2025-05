Bela Klentze erklärt seine Begeisterung für Reality-TV

Bela Klentze (36), bekannt als Schauspieler und Musiker, hat seinen Platz in einer für ihn neuen Welt gefunden: im Reality-TV. Beim Bild-Renntag sprach er mit Promiflash über seine Begeisterung für die Branche. "Ich denke, dass Reality-TV der Zeitgeist ist. Ganz viele Menschen zeigen, dass sie mega Bock drauf haben", erklärte er. Aktuell ist Bela in Kampf der Realitystars zu sehen und scheint auch in Zukunft seine Erfahrungen im Reality-TV ausweiten zu wollen: "Da die Filmindustrie, aus der ich stamme, tatsächlich diese ganze Branche ein bisschen verurteilt, habe ich beschlossen, sie mehr zu erforschen, als selbst zu verurteilen, um meine eigenen Erfahrungen zu machen."

In seinen Aussagen machte Bela jedoch deutlich, dass seine Beziehung zu Reality-TV nicht immer unkompliziert war. Doch inzwischen scheint sich das Blatt gewendet zu haben – unter anderem auch dadurch, dass er nun seine musikalische Seite stärker in den Vordergrund rückt. "Ich habe ultra viel Spaß. Ich werde definitiv noch weiterhin aufkreuzen. Und jetzt als Rockstar kann ich das auch. Als seriöser Schauspieler war es ein bisschen schwierig", erklärte Bela.

Bela Klentze erlangte Bekanntheit durch Rollen in Serien wie Alles was zählt oder Sturm der Liebe. In Interviews hat er immer wieder betont, wie wichtig ihm Abwechslung in seiner Karriere ist. Auch seine musikalische Karriere gehört zu dieser kreativen Diversität. 2021 gründete er die Band "Stairway To Violet", bei der er selbst als Sänger am Mikro steht. Neben "KDSR" war Bela bereits im Forsthaus Rampensau zu sehen. Neben seinen Karrierevorstellungen gab Bela kürzlich auch ein paar private Einblicke und verriet unter anderem, wie er sich seine Traumfrau vorstellt.

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Schauspieler

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Musiker

