Bela Klentze sucht mehr als oberflächliche Dates

Bela Klentze (36) hat auf dem diesjährigen Bild-Renntag gegenüber Promiflash Einblicke in sein Liebesleben gegeben. Der Schauspieler und Musiker erklärte offen, dass er aktuell nicht vergeben ist, aber bereit wäre, sich wieder auf jemanden einzulassen. "Ich bin Single und es ist einfach so, dass ich schon offen für eine Beziehung bin und jemanden kennenlernen möchte", teilte er mit. Doch Bela hat klare Vorstellungen: "Ich suche einfach nach echter Tiefe und nach wirklichen Gesprächen, die mich auch beeindrucken."

Der Schauspieler gab außerdem zu verstehen, dass die Suche nach einer Partnerschaft ihm jedoch nicht leichtfalle. Häufig fehle ihm etwas in zwischenmenschlichen Beziehungen: "Das ist nicht so einfach zu finden, weil diese reine Oberflächlichkeit mich einzig und allein nicht mehr so beeindruckt. Da gehört ein bisschen mehr dazu." Dies sei eine Einstellung, die er in jüngster Zeit vermehrt für sich entdeckt habe.

Abseits seines Beziehungsstatus ist Bela Klentze vor allem durch seine Rollen und Auftritte in deutschen TV-Serien bekannt geworden. Aktuell ist er bei Kampf der Realitystars zu sehen. Noch vor Beginn der Show hatte Bela erklärt, dass er sich keine Sorge um Sendezeit mache. Privat scheint er sich nach etwas Beständigem und Ehrlichem zu sehnen. Fans können gespannt sein, ob Bela schon bald die besondere Person findet, die seinen Wunsch nach echter Tiefe und beeindruckenden Gesprächen erfüllt.

Instagram / bela_klentze Béla Klentze im September 2024

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Schauspieler

