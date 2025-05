Bela Klentze packt aus: Plötzliche Bromance bei Realitystars

Bela Klentze (36), der als Ronny Bergmann in Alles was zählt bekannt wurde, wird bald in der neuen, sechsten Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Nach den Dreharbeiten hat er nun Spannendes aus der Sala zu berichten. Während er dort nach eigenen Angaben seinen ersten "Reality-Beef" erlebt hat, kam es auch zu einer unerwartet positiven Entwicklung. Auf einem Event, dem bekannten Bild-Renntag, verriet Bela gegenüber Promiflash, dass er in der Show eine besondere Verbindung zu einem Mitstreiter aufgebaut hat. "Dennis Lodi hat mich von Anfang an gecatcht, weil der Junge ist wirklich viel tiefgründiger, als man meint." Der Serien-Star, der im Trash-TV "mehr Freiheit als im Schauspiel" findet, bezeichnete den neuen Freund von Tara Tabitha (32) als "schweinelustigen Kandidaten".

Dennis Lodi ist einer der Teilnehmer, die ebenfalls in der Reality-Sendung antreten, ohne bereits über langjährige Branchenerfahrung zu verfügen. Erst im Jahr 2024 hatte der gelernte Industrielackierer sein TV-Debüt in der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love. Daraufhin folgte eine Teilnahme an der zweiten Staffel von The 50. Belas Fazit: Dennis mache nicht nur mit Humor, sondern auch mit Tiefgang auf sich aufmerksam. Der Schauspieler und Rockmusiker betonte, dass ihn diese Eigenschaften von Beginn an fasziniert hätten und wohl dazu beigetragen haben, dass sich eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden entwickeln konnte. Die Frage, wie diese Dynamik inmitten des Wettbewerbs und möglicher Konflikte bestehen bleibt, wird sicherlich ein spannender Punkt der neuen Staffel sein.

Bela Klentze, geboren am 25. Juli 1988, ist vor allem für seine Rollen in deutschen Serien wie "Hubert und Staller" und "Letzte Spur Berlin" bekannt. Erst kürzlich wagte er den Schritt in die Welt der Reality-TV-Shows, 2024 in der zweiten Staffel des Trash-Formats Forsthaus Rampensau. Mit seiner lockeren und humorvollen Art dürfte er die Sala sicherlich aufmischen, was ihn schon jetzt zu einem der vielversprechendsten Teilnehmer macht. Dass sich dabei auch tiefere Verbindungen bilden können, wie es bei Dennis offenbar der Fall ist, beweist, dass Reality-TV immer wieder für echte Überraschungen gut ist – nicht nur für Konflikte, sondern eben auch für Freundschaften. Fans des Schauspielers, der aktuell auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist, dürfen gespannt sein, wie er sich in seiner neuen Rolle als Sala-Bewohner schlägt.

Collage: Die Realitystars Tara Tabitha und Dennis Lodi, 2025.

Béla Klentze im September 2024

