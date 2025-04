Béla Klentze macht sich keine Sorgen um Sendezeit bei KDRS

In der vergangenen Staffel von Forsthaus Rampensau gab Béla Klentze (36) sein Reality-TV-Debüt. Schon bald sieht man ihn wieder in einer Show: Bei Kampf der Realitystars möchte der Schauspieler die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Ziel der Sendung ist es unter anderem, Sendezeit zu generieren. Laut Béla sei das bei ihm ein Selbstläufer. "Mir ist relativ egal, ob ich viel Sendezeit kriege oder nicht. Aber normalerweise kriege ich recht viel, was einfach daran liegt, dass ich halt einfach ein spannender Charakter bin", erklärt er im Gespräch mit RTLZWEI.

Dass Reality-TV-Darsteller wenig scheuen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen, ist wohl kein Geheimnis. Das sei aber nicht Bélas Ding: "Ich habe jetzt nie bewusst dahin fokussiert oder forciert, um mehr Sendezeit zu generieren und würde da jetzt keinen Streit entfachen, wie das viele andere machen, damit ich mal irgendwie zu sehen bin." Drama scheint also nicht zu seiner Erfolgsstrategie zu gehören – mit welchen Aktionen er die Kameras auf sich ziehen wird, werden die Realityfans ab dem 7. Mai zu sehen bekommen.

Ob der Frontmann von Stairway To Violet sich gegen Gegner wie Tara Tabitha (32), Jonathan Steinig (29), Can Kaplan und viele mehr durchsetzen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen wird, bleibt abzuwarten. Gegenüber RTLZWEI verriet die Musiker aber, dass er bereits wisse, was er mit der Kohle anstellen würde. "Wenn ich die 50.000 Euro gewinnen würde, dann würde ich vermutlich erst mal, was ich immer gemacht habe, in der Vergangenheit, in die Wachstumsmärkte der Investmentbranche investieren", erklärte er und fügte aber hinzu, dass ihm auch eine Investition in die Kunst sehr wichtig sei: "Weil ich einfach wahnsinnig gerne Kunst produziere und meine Brand wachsen lassen möchte – also viel neue Musik produzieren."

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Musiker

Instagram / bela_klentze Béla Klentze im September 2024

