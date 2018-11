Endlich hat das Versteckspiel ein Ende: Bela Klentze (30) präsentiert seine neue Freundin! Bereits im September ließ der Alles was zählt-Darsteller gegenüber Promiflash die Bombe platzen und verriet, dass er bis über beide Ohren verliebt ist. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, wollte er damals allerdings noch nicht verraten. Pärchen-Pics auf Instagram versah er mit Emojis, um ihr Gesicht zu verdecken. Doch damit ist jetzt Schluss! Im Interview mit Promiflash erzählte er nun, wie er das Herz der schönen Polin erobern konnte.

Im Frühjahr lernte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer die dreifache Pole-Dance-Weltmeisterin backstage bei der Fernsehshow Team Ninja Warrior kennen – seither knistert es gewaltig zwischen den beiden. Als die Präsidentin eines polnischen Luftakrobatik-Verbandes im Rahmen eines Projektes schließlich in ihr Heimatland zurückmusste, fackelte Bela nicht lange und reiste seiner Herzdame hinterher. "Sie war in Polen und ich dachte: 'Oh, ich vermisse sie'", erklärte der Frauenschwarm seine Hals-über-Kopf-Aktion gegenüber Promiflash. Als er sie schließlich darüber informierte, dass er einen Flug gebucht hatte, meinte sie nur: "Du bist völlig bekloppt!"

Die Zirkusakrobatin konnte es gar nicht fassen, als sich Bela für sie tatsächlich in den Flieger setzte. "Und dann war ich auf einmal da", erinnerte er sich an den ersten Moment nach seiner Ankunft und fügte lachend hinzu: "Du wusstest auch gar nicht, was du deiner Mama sagst, die auch vor Ort war, dass da jetzt so ein fremder Typ kommt und dich in Polen besucht." Den gemeinsamen Aufenthalt in Krakau genossen die Turteltauben letztendlich aber in vollen Zügen. "Ich war wirklich fasziniert, wie schön deine Heimat auch ist", schwärmte Bela weiter.

Instagram / bela_klentze Anne-Marie Kot und Bela Klentze im September 2018

P.Hoffmann/WENN.com Bela Klentze auf der Bertelsmann Party 2018

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, "Alles was zählt"-Schauspieler

