Timur Bartels (23) ist wieder unter den Single-Männern! In den vergangenen Monaten hatte sich der Club der roten Bänder-Darsteller immer wieder mit seiner Flamme Larissa Sophie Römer gezeigt. Ob in Insta-Storys oder ganz innig auf großen Events – die hübsche Blondine war häufig an der Seite des Schauspielers zu sehen. Nun gab Timur jedoch ganz überraschend das Ende der Beziehung bekannt.

In seiner Instagram-Story forderte der 23-Jährige seine Follower am Donnerstag auf, ihm Fragen zu stellen. Nachdem er zunächst öffentlich machte, wieder single zu sein, hakte ein Fan verwundert nach. "Hattest du nicht vor Kurzem noch eine Freundin?" beantwortete Timur knapp mit "Ja, hatte". Wann genau seine Beziehung zerbrochen ist und welche Gründe es für das Liebes-Aus gab, behielt der Serien-Star allerdings vorerst für sich.

Erst vor Kurzem hatte das Nachwuchstalent erstmals mit Promiflash über die 21-jährige Berlinerin geplaudert, die genau wie er in der Schauspiel-Branche und als Model tätig ist. "Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Der Freundeskreis überschneidet sich manchmal. Das war im Sommer, in einem Kino", hatte Timur noch Mitte Oktober etwas zurückhaltend, aber gut gelaunt erzählt.

Getty Images "Club der roten Bänder"-Darsteller Timur Bartels in Köln, 2017

Anzeige

Getty Images Timur Bartels und Freundin Larissa beim New Faces Award

Anzeige

WENN.com Larissa Sophie Römer und Timur Bartels bei einer Charity-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de