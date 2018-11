Auch die Männer an ihrer Seite bewundern die Victoria's Secret-Girls! Am Donnerstag schwebten in New York wieder etliche Schönheiten über den berühmten Catwalk, um auf spektakuläre Weise die neuesten Stücke der Dessous-Marke zu präsentieren. Dieses Mal bezauberten unter anderem die Supermodels Winnie Harlow (24) und Behati Prinsloo (30) das Publikum mit ihren Mega-Looks – ihren heißen Anblick wollten sich ihre Kerle natürlich nicht entgehen lassen: Unter anderem besuchten Wiz Khalifa (31) und Adam Levine (39) als Boyfriends die Victoria's Secret-Show!

Der pinke Teppich wimmelte nur so vor stolzen Partnern, wie die Aufnahmen des Events zeigen: maroon 5-Star Adam Levine betrat den Pink Carpet gemeinsam mit seiner Liebsten Behati, die mit ihrem sexy Ketten-Top vermutlich schon vor der großen Show alle Blicke auf sich zog. Winnie, die ihr Debüt als Victoria's Secret-Model abgab, wurde von ihrem Schatz Wiz Khalifa unterstützt. Der Rapper durfte die 24-Jährige sogar in der ersten Reihe bewundern und stach mit seinem typischen Schlabberlook ordentlich zwischen den herausgeputzten anderen Gästen hervor.

Der inoffizielle Award für den fürsorglichsten Freund des Abends geht definitiv an Dylan Sprouse (26)! Weil es seiner Süßen Barbara Palvin (25) nach wochenlanger strikter Diät für ihren Auftritt nach Fast Food dürstete, brachte er ihr tatsächlich Burger mit! Werdet ihr euch die Victoria's Secret-Show ansehen, wenn sie Anfang Dezember ausgestrahlt wird? Stimmt ab!

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret Winnie Harlow und Wiz Kalifa bei der Victoria's Secret Fashion Show

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret) Behati Prinsloo und Adam Levine bei der Victoria's Secret Fashion Show

Derrick Salters/WENN.com Dylan Sprouse bei der Victoira's Secret Fashion Show 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Behati Prinsloo bei der Victoria's Secret Fashion Show

Noam Galai/Getty Images Winnie Harlow bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018



