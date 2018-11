So offen spricht Katy Perry (34) selten über Orlando Bloom (41)! Das Promipärchen führt eine waschechte On-Off-Beziehung – zum ersten Mal dateten die Musikerin und der Schauspieler sich im Jahr 2016. Diese Liaison hielt nach viel Hin und Her aber nur für ein paar Monate. Nun versuchen die Turteltauben es erneut miteinander und sollen dabei sogar so happy sein, dass von einer Hochzeit die Rede ist! Doch worin besteht eigentlich ihr Liebesgeheimnis? Nun erklärte Katy, warum sie und Orlando für einander geschaffen sind!

"Ich denke, wenn du dich von jemandem angezogen fühlst, ist es genauso, wie wenn Gegensätze sich anziehen", berichtete die "Chained to the Rhythm "-Interpretin Entertainment Tonight. "Ich bin auf der Suche nach Balance und er sucht vielleicht nach einem Multitasker", erzählte sie weiter. Orlando versuche beispielsweise, sie mit Yoga, Wanderungen und einer veganen Ernährung zu einer gesünderen Lebensweise zu bewegen – da seien sie eben sehr unterschiedlich. "Aber genau das macht es spannend", erklärte die 34-Jährige.

Auch Orlando soll die Beziehung mit Katy guttun, wie ein Vertrauter des Paares gegenüber People verriet: "Mit Katy zusammen zu sein, macht ihn sehr glücklich. Er ist viel erwachsener geworden [...] er ist wie ein neuer Mensch und jeder freut sich für ihn." Glaubt ihr, dass es dieses Mal halten wird zwischen ihnen? Stimmt ab!

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

Jon Kopaloff/Getty Images Musikerin Katy Perry, Oktober 2018

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany "Fluch der Karibik"-Star Orlando Bloom

