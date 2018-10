Wagen Orlando Bloom (41) und Katy Perry (34) in ihrer Partnerschaft jetzt den nächsten Schritt? Seit der Schauspieler und die Sängerin vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal ein Date hatten, führen die beiden eine waschechte On-Off-Beziehung. Vor einigen Wochen ließen die Superstars in Monaco mit einem verliebten Turtelauftritt auf dem Red Carpet keinen Zweifel mehr daran, dass sie wieder ein Paar sind. Offenbar ist der Filmstar aktuell so glücklich mit der Musikerin, dass er sogar eine Hochzeit in Betracht zieht!

Einem Insider zufolge habe Orlando absolut keine Zweifel mehr daran, dass er in der Chartstürmerin die Frau seines Lebens gefunden habe. "Er ist bereit, mit Katy sesshaft zu werden. Mit Katy zusammen zu sein, macht Orlando sehr glücklich. In der Vergangenheit wirkte er so zerstreut und nicht willig, sich niederzulassen. Er ist jetzt wie ein neuer Mensch und jeder freut sich für ihn", berichtet die Quelle dem Magazin People. Der 41-Jährige habe in den vergangenen Wochen realisiert, dass er sein Leben als Junggeselle hinter sich lassen möchte.

Auch für Katy scheint Orlando trotz des ganzen Hin und Hers ihr absoluter Traummann zu sein. "Mein Freund ist ein großer Anker für mich. Aus irgendeinem Grund ziehe ich Menschen an, die ehrlich zu mir sind und mich vor dem Durchdrehen bewahren", schwärmte die 33-Jährige vor einigen Wochen von dem Schauspieler.

Getty Images / Dave M. Benett / VF17 Katy Perry und Orlando Bloom

Buckner/Variety/REX/Shutterstock Orlando Bloom und Katy Perry bei einer Golden Globes Party 2016

Andreas Solaro/AFP/Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Vatikan

