14 Kilo weg: Orlando Blooms krasse Verwandlung für "The Cut"

Orlando Bloom (48) hat sich für seine Rolle im neuen Thriller "The Cut" einer extremen körperlichen Transformation unterzogen. Im Film, der Anfang September in die Kinos kommen soll, gibt der Schauspieler einen ehemaligen Boxer, dessen Karriere durch eine Niederlage endete und der sich anschließend auf einen Weg der Selbstfindung begibt. Orlando, der für die Rolle rund 13,5 Kilogramm verlor, beschrieb gegenüber People, wie herausfordernd dieser Prozess für ihn war: "Die Paranoia und Angst waren sehr real und beunruhigend, ausgelöst durch Schlafmangel – man kann einfach nicht schlafen, wenn man so hungrig ist." Seine strikte Diät, bestehend aus Thunfisch und Gurken, sowie eine strenge Wasserreduktion, setzten ihm zusätzlich zu.

Die körperliche Verwandlung erforderte nicht nur Disziplin, sondern stellte auch eine mentale Belastungsprobe dar. Orlando verriet, dass er während der Dreharbeiten wöchentlich von einem Experten, dem Ernährungswissenschaftler Phillip Goglia, überwacht wurde, um sicherzustellen, dass sein Körper den Strapazen standhalten konnte. Doch trotz dieser professionellen Betreuung war die Erfahrung alles andere als leicht. "Die Wasserrestriktion, um mein niedrigstes Gewicht für die finalen Szenen zu erreichen, führte zu zwanghaften Gedanken ans Essen. Ich träumte davon, was ich essen könnte, wenn ich endlich von der Diät befreit wäre", gestand der Fluch der Karibik-Darsteller. Gleichzeitig betonte er eindringlich, dass seine Transformation nicht zur Nachahmung geeignet sei.

Der Streifen "The Cut" soll einen neuen Blick auf die Welt des Boxens bieten. Anstatt die großen Kämpfe im Ring zu zeigen, fokussiert sich der Film auf die persönliche Reise eines Boxers, seine inneren Dämonen und die Schwierigkeiten, mit denen er abseits des Rings konfrontiert ist. Orlando war von dieser untypischen Herangehensweise direkt begeistert: Der Film handle vor allem von den Kämpfen, die jeder Mensch mit sich selbst austragen muss, erklärte er. Privat lebt der charismatische Schauspieler, der sich nach der Trennung von Superstar Katy Perry (40) zuletzt wieder strahlend zeigte, ein deutlich entschleunigteres Leben. Besonders aus dem Umgang mit seinen zwei Kindern, Flynn und Daisy Dove, schöpft Orlando viel Kraft.

Anzeige Anzeige

0823445413 Schauspieler Orlando Bloom im Juni 2025 in Venedig

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024