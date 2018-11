Novalanalove schwebt auf Wolke sieben durch den Urlaub! Die Influencerin überraschte ihre Follower vor wenigen Tagen mit einem verdächtigen Klunker – und bestätigte über ihre Managerin kurz darauf, dass sie mit DJ Yeezy verlobt ist. Das Paar, das bereits seit zwei Jahren gemeinsam durchs Leben geht, hat diesen großen Schritt auf den Malediven gewagt. Aus dem Urlaubsparadies meldet sich die überglückliche Bald-Braut nun total aufgeregt bei ihren Fans.

Ganz früh am Morgen schlenderte die Kölnerin am Meer entlang und plauderte via Instagram-Story ein wenig mit ihren fast 890.000 Abonnenten über ihre Gefühle nach der Verlobung. "Ich bin einfach gerade so glücklich und emotional. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich wie jetzt gerade. Ich konnte schon gar nicht mehr schlafen und gehe jetzt hier die ganze Zeit am Strand auf und ab", sagte die Lifestyle-Bloggerin mit einem Strahlen im Gesicht.

Den Antrag habe sie am Mittwochabend bekommen – mehr Details werde sie aber nicht verraten, erklärte die bürgerliche Farina Opaku weiter. "Zu dem Wie und Wo werde ich nichts sagen. Das war so ein intimer und besonderer Moment für uns und der soll auch für immer uns gehören", begründete die Influencer-Beauty ihre Entscheidung. Was denkt ihr darüber? Stimmt in unserer Umfrage ab.

