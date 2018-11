Emma Watson (28) und Tom Felton (31) sind immer noch gut befreundet! Heute sind sie Hollywoodstars, vor über zehn Jahren wurden sie als Kinder neben Daniel Radcliffe (29) und Rupert Grint (30) mit ihren Rollen in der supererfolgreichen Harry Potter-Filmreihe bekannt. Obwohl ihre Charaktere der einfallsreichen Hermine Granger und des fiesen Draco Malfoy sich in der Geschichte nie ausstehen konnten, verstanden die Schauspieler sich am Set und auch privat stets blendend. Das beweist ein neues Foto: Emma postete jetzt ein niedliches Selfie mit Tom!

Das süße Bild veröffentlichte die 28-Jährige nun via Instagram, um Tom darunter zum Release seiner neuen Serie "Origin" zu gratulieren. Auf dem Pic strahlen die "Harry Potter"-Stars bis über beide Ohren und legen vertraut die Köpfe aneinander – und sofort machen die Fans sich wilde Hoffnungen auf eine Beziehung der beiden! Obwohl Emma ihren Schauspielkollegen in dem Beitrag als "guten Freund" bezeichnet und eigentlich mit einem attraktiven Investment-Banker zusammen sein soll, rasten ihre Follower in den Kommentaren aus: "Oh mein Gott, endlich! Sie sind zusammen, mein Traum ist wahr geworden" und "Wow, sie daten anscheinend! Das hat aber lange gedauert!", freuen sich zwei User.

Vor einigen Jahren plauderte Emma tatsächlich einmal aus, dass sie früher ein bisschen auf Tom stand! Der hatte damals aber nur Augen für Bellatrix-Darstellerin Helena Bonham Carter (52). Könnt ihr euch vorstellen, dass zwischen den beiden doch etwas läuft? Stimmt ab!

United Archives GmbH / Actionpress Emma Watson und Tom Felton in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

Anzeige

Stephen Lovekin/Getty Images "Harry Potter"-Stars Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint

Anzeige

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images "Harry Potter"-Star Helena Bonham Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de