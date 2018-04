2001 stürmte die Harry Potter-Saga erstmals die Kinoleinwände auf der ganzen Welt. Daniel Radcliffe (28), Emma Watson (28) und Rupert Grint (29) wurden über Nacht zu gefeierten Hollywoodstars. Zehn Jahre später fand das Fantasy-Epos seinen finalen Höhepunkt, doch die Darsteller von damals sind auch noch heute gut miteinander befreundet. Erst kürzlich gab es eine Mini-Reunion von drei Akteuren der Filmreihe!

Sieben Jahre nach dem letzten Zauber-Streifen posierte Emma, die Hermine Granger verkörperte, zwischen ihren ehemaligen "Harry Potter"-Kollegen Matthew Lewis (Neville Longbottom) und Tom Felton (Draco Malfoy). "Schulfreunde", betitelte Tom den Schnappschuss auf seiner Instagram-Seite und versah das Bild mit dem Hashtag #hogwartsabsolventen. Auch seinem Film-Daddy Jason Isaacs ist dieses Zusammentreffen nicht entgangen. "Das sieht aus wie das Cover eines monatlichen Kieferorthopäden-Magazins", kommentierte der Lucius-Malfoy-Darsteller das Lächeln der drei Schauspieler.

Dank der modernen Technik pflegt der Cast immer noch Kontakt zueinander. "Wir haben einen Gruppenchat bei WhatsApp. Wir sind auf der ganzen Welt verteilt und es ist eine Möglichkeit, die Leute so an einen Ort zusammenzubringen", verriet Emma in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Stephen Lovekin/Getty Images Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

Instagram / mattdavelewis Tom Felton und Matthew Lewis, Schauspieler

Stephen Lovekin/Getty Images) Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson

