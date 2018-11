Große Sorge um Joe Perry (68)! Der Rockmusiker trat vergangene Nacht auf einem Konzert zusammen mit Billy Joel (69) auf. Im Madison Square Garden in New York performten der Gitarrist von Aerosmith und der "Piano Man"-Interpret den Hit "Walk This Way". Anschließend sei Joe wieder in seine Garderobe verschwunden und dort plötzlich kollabiert. Der Zustand des Musikers soll zum aktuellen Zeitpunk ungewiss sein.

Wie TMZ jetzt von einem Augenzeugen erfahren haben will, sei in der Umkleide des 68-Jährigen totale Panik ausgebrochen, bevor die Notärzte sofort ans Werk gingen. Beinahe 40 Minuten sollen sie dann um den Musiker gekämpft haben, bevor sie ihn auf eine Trage packten und ins Krankenhaus brachten. "Joe sah nicht gut aus", berichtete die Quelle dem Online-Portal. Sein Kollege Billy spielte derweil den Auftritt zu Ende und bekam von all dem nichts mit.

Das war jedoch nicht das erste Mal, dass Joe direkt nach einem Konzert medizinisch behandelt werden musste. Im Juli 2016 kollabierte er bei einem Gig mit dem Kollektiv Hollywood Vampires. Während seine Band-Kollegen Johnny Depp (55) und Alice Cooper (70) weiterspielten, schwankte er von der Bühne und soll Backstage einen Herzstillstand erlitten haben.

WENN Joe Perry bei der Grammy After Party

Getty Images Billy Joel in New York, 2016

WENN Johnny Depp und Joe Perry bei "Rock in Rio Lisboa"

