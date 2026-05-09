Mit Highlight: Cedric Beidinger verrät Kosten für Hochzeit

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner stecken mitten in den letzten Vorbereitungen für ihren großen Tag: Noch in diesem Jahr wollen der Realitystar und die Influencerin heiraten und sich vor Familie und Freunden das Jawort geben. Beim Bild-Renntag plaudern die beiden im Gespräch mit Promiflash nun ein besonderes Highlight ihrer Feier aus: "Florian Künstler kommt zu uns. An seinem Konzert habe ich ihr ja den Antrag gemacht. Dann haben wir ihm geschrieben. Er kommt zu unserer Hochzeit, singt ein, zwei Songs und wir tanzen dann zu der Musik."

Was die Kosten der Feier angeht, gaben sich die beiden ebenfalls offen: "Schätzungsweise ist der Standard so zwischen 10.000 und 20.000 Euro – wir sind so bei 15.000 Euro." Eliza ergänzte dazu, dass man sich bewusst eingeschränkt habe: "Wir mussten uns auch ein bisschen beschränken und haben gesagt, wir laden nur die Engsten ein." Mit einem Schmunzeln verrieten die beiden dann allerdings, dass ihr "engster Kreis" am Ende doch rund 90 Gäste mit Kindern umfasst.

Beim Bild-Renntag hatte Eliza bereits ausgeplaudert, dass sie nach der Trauung am 17. Juli ihren Nachnamen ablegen und künftig als Eliza Beidinger durchs Leben gehen wird. Cedric und Eliza sind als Paar in den sozialen Medien sehr präsent und teilen dort regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihren Fans.

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Imago Cedric Beidinger beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Cedric Beidinger beim WORLD CLUB DOME Realitystar Island im Deutsche Bank Park Frankfurt, 07.09.2024

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni Lotta beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2026