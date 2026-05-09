Jodie Sweetin erhält nur 1-Cent-Tantiemen für "Full House"

Jodie Sweetin (44) hat kürzlich eine überraschende Enthüllung über ihre Einnahmen aus der Kultserie Full House gemacht. Die Schauspielerin, die in dem Sitcom-Klassiker von 1987 bis 1995 die Rolle der Stephanie Tanner spielte, berichtete im Podcast "The McBride Rewind" davon, zuletzt eine Tantieme von genau einem Cent erhalten zu haben. Das liegt laut ihr daran, dass die Serie kaum noch im klassischen Fernsehen läuft: "Es gibt keine Syndizierung mehr, weil alles im Streaming ist."

Und wer verdient an den Streamingrechten? "Wer wird dafür bezahlt? Niemand wird dafür bezahlt", betonte Jodie weiter. In der Vergangenheit sei das noch anders gewesen – doch verlässlich sei es nie wirklich gewesen: "In meinen 20ern gab es manchmal Geld, aber nicht verlässlich. Man weiß nicht, wie viel es sein wird oder wie oft sie die Show zeigen. Also dachte man manchmal: 'Oh, cool, das war nett.' Und manchmal: 'Na gut, immerhin ein nettes Abendessen.'"

Den Gedanken, sie führe dank der Einnahmen ein luxuriöses Leben, wies sie entschieden zurück. "Schatz, ich fahre einen gebrauchten Hyundai Sonata von 2023, den ich liebe. Ich miete meine Wohnung. Ich habe Kreditkarten, die maximal ausgereizt sind", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Ich lebe ein ganz normales Leben. Es gibt Momente, wo man denkt: 'Das läuft gut.' Und dann gibt es Momente, wo man denkt: 'Ich brauche einen normalen Job.'"

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Getty Images Jodie Sweetin, Schauspielerin, 2024

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

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Getty Images Jodie Sweetin, ehemalige "Full House"-Darstellerin