Nach Papa Ozzys Tod: Kelly Osbourne widmet sich Falknerei

Kelly Osbourne (40) hat inmitten ihres Trauerprozesses nach dem Tod ihres geliebten Vaters Ozzy Osbourne (†76) ein neues Hobby entdeckt. Zwei Monate nach dem tragischen Verlust am 22. Juli, als der Musiker im Alter von 76 Jahren verstorben ist, kann sie wieder lächeln. Auf Instagram teilte die TV-Persönlichkeit mehrere Videos, die sie beim Umgang mit Falken und Eulen zeigen. Diese ungewöhnliche Art der Trauerbewältigung hat Kelly offensichtlich neuen Lebensmut gegeben. "In all meiner Trauer habe ich etwas gefunden, das mich wirklich glücklich macht", schrieb sie unter ein Bild mit einer Eule.

Die enge Beziehung zwischen Kelly und Ozzy, die als sein "Lieblingskind" bekannt war, wurde anlässlich der MTV VMAs auf eindrucksvolle Weise gewürdigt. Bei der Veranstaltung, die erste größere dieser Art seit Ozzys Tod, versammelten sich große Namen der Musikszene in New York, um seiner zu gedenken. Ein emotionales Medley seiner größten Hits, dargeboten von Musikgrößen wie Steven Tyler (77), Joe Perry (74) und Yungblud (28), rührte das Publikum. Besonders bewegend war der Auftritt des Sängers Yungblud, der eine Art Vater-Sohn-Beziehung zu Ozzy gepflegt hatte.

Kelly, die bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht hat, wie viel ihr die enge Verbindung zu ihrem Vater bedeutet hat, ist kein Neuling im Rampenlicht. Kürzlich geriet sie wegen ihres hitzigen Temperaments in die Schlagzeilen, als sie in einem Instagram-Post keinen Hehl aus ihrer Empörung über einen unangebrachten Kommentar über ihre Heimatstadt Birmingham machte, der während einer WWE-Veranstaltung gefallen war. Diese emotionale Stärke zeigt sich nun auch in Kellys Umgang mit der Trauer um ihren Vater: Mit ihrem neuen Hobby, der Falknerei, findet sie Trost und ehrt gleichzeitig Ozzy bei bewegenden Events wie den MTV VMAs.

Getty Images Kelly Osbourne im Juli 2025 in Birmingham

https://www.instagram.com/stories/kellyosbourne/3716544649134994897/?hl=de Kelly Osbourne bei Instagram

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025