Kannte er sie? Vanessa Nwattu verrät Details zu neuer Liebe

Vanessa Nwattu (26) ist wieder verliebt – und gibt jetzt erste Details zu ihrem neuen Partner preis. Bei den diesjährigen Reality Awards hatte die Reality-Bekanntheit bereits öffentlich bestätigt, wieder in einer Beziehung zu sein. Wer der Mann an ihrer Seite ist, behielt sie damals aber noch für sich. Nun hat sie im "Aftershow Podcast" ihr Schweigen gebrochen und erzählt, wie es zwischen ihr und ihrem Freund gefunkt hat.

Die beiden haben sich demnach im Urlaub kennengelernt – und was zunächst nach einem flüchtigen Ferienflirt aussah, wurde zu etwas Ernstem. Als Vanessa auf den Urlaubsflirt angesprochen wird, scherzt sie im Podcast: "Es war ein ganz schön großer Urlaubsflirt, weil er immer noch da ist." Besonders charmant an der Geschichte: Ihr Freund hatte damals keine Ahnung, dass er einen Realitystar vor sich hatte. Und auch das erste Kribbeln beschreibt Vanessa mit einer Prise Verwirrung: "Man hat sich wahrgenommen, man hat sich gesehen und dann dachte ich schon so: 'Wow, okay krass.' Und dann war das, glaube ich, so ein 'Ich kenne dich von irgendwo'."

Zuvor war Vanessa Nwattu mit Aleks Petrovic zusammen, mit dem sie derzeit auch bei Prominent getrennt zu sehen ist. In der Show sprach Vanessa offen darüber, wie sehr sie unter der Beziehung gelitten habe. "Ich laufe wie so auf Eierschalen. Eine kleine falsche Sache und es explodiert wieder", sagte Vanessa. Und sie legte nach: "Ich habe auch oft Angst vor ihm gehabt." Im Einzelinterview wurde sie noch deutlicher: "Er ist wirklich einfach ein grausamer Partner."

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten