Ex Göktug Göker meint: Rebecca Ries fehlt es an Respekt

In der aktuellen Staffel Prominent getrennt stellen sich Göktug Göker und Rebecca Ries ihrer Vergangenheit als Liebespaar – und ihrem heutigen Verhältnis als getrennte Eltern. Während die beiden vor laufender Kamera auf ihre frühere Beziehung zurückblicken, sorgt nun vor allem ein Austausch auf Instagram für Gesprächsstoff. In einer Fragerunde meldet sich ein Unterstützer von Gök zu Wort und prangert Rebeccas Verhalten an. Der Fan stört sich daran, wie die Bachelor in Paradise-Bekanntheit in der Show und im Netz mit ihrem Ex-Partner umgeht – und daran, dass es so wirke, als würde sie den gemeinsamen Sohn Malik ganz für sich beanspruchen.

Der ehemalige Temptation Island VIP-Verführer lässt die Kritik nicht unkommentiert und stellt sich in seiner Story klar hinter den Follower. Er bestätigt, dass er Rebeccas Umgang als respektlos empfindet, und macht deutlich, dass das schon früher Thema gewesen sei: "Mit Respekt hatte sie es leider nie so – weder im Leben noch in der Beziehung." Vor allem der Eindruck, Rebecca sehe Malik als ausschließlich ihr Kind, stößt ihm sauer auf. In der Fragerunde stellt er unmissverständlich klar, dass der kleine Junge beide Elternteile habe. "Und egal wie sie es nennen möchte: Es ist unser Kind. Punkt", betont Gök.

Schon in der ersten Folge von "Prominent getrennt" wurde deutlich, wie tief der Bruch zwischen Rebecca und Gök wirklich sitzt. Offen und schonungslos sprachen die beiden über ihr Liebes-Aus. Besonders emotional wurde es, als die Influencerin erklärte: "Es ging alles viel zu schnell. Ich sage auch bis heute, dass die Schwangerschaft unsere Beziehung kaputtgemacht hat." Die Situation habe sie völlig verändert. "Ich kannte mich selbst nicht, er kannte mich nicht. Ich war voller Hormone. Ich wollte keine Nähe mehr von ihm haben. Ich wollte nicht mal mehr, dass er mich anfasst", schilderte sie ehrlich.

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

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Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries mit ihrem Sohn Malik, April 2026

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"