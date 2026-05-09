Claudia Haas meint: Als Curvy hat sie es bei Männern schwer

Reality-TV-Bekanntheit Claudia Haas geht aktuell solo durchs Leben. Beim großen Bild-Renntag zeigte sich die Blondine gewohnt offenherzig und plauderte im Promiflash-Interview über ihren Beziehungsstatus. Dabei äußerte sie eine ganz klare Vermutung, warum es mit den Männern derzeit nicht so recht klappen will: "Als eine Curvy-Frau hat man es im Liebesleben etwas schwieriger. Männer stehen mehr auf das Äußere", stellt Claudia ernüchtert fest.

Hintergrund ihrer Einschätzung ist eine körperliche Veränderung in der letzten Zeit. Wie Claudia verriet, habe sie zuletzt wieder 20 Kilo zugenommen. Die Suche nach dem Traumprinzen gestalte sich mit den neuen Kurven ihrer Meinung nach deutlich komplizierter, da viele Männer oberflächliche Idealbilder verfolgen würden. Doch trotz der Single-Frustration stellt die ehemalige DSDS-Kandidatin eines unmissverständlich klar: Verbiegen will sie sich für die Männerwelt auf keinen Fall.

Obwohl sie den Kilos den Kampf ansagen möchte, ist ihre Motivation rein persönlicher Natur. Claudia betont, dass sie nicht für potenzielle Partner, sondern nur für ihr eigenes Wohlbefinden an ihrer Figur arbeiten will. "Ich nehme nicht für Männer ab, sondern mich macht das unglücklich. Ich war früher eine lange Zeit schlank und fühle mich einfach nicht mehr wohl", stellt sie klar. Für die Zukunft äußert sie daher einen klaren Wunsch: "Ich hoffe, dass ich das dieses Mal schaffe und das bis zum Ende durchziehe und keinen Jo-Jo-Effekt mehr habe", gibt sie sich im Promiflash-Interview hoffnungsvoll.

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Imago Claudia Haas beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Claudia Haas beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 2026

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Imago Claudia Haas beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 06.12.2024