"Fantastisch": Justin Hartley schwärmt von seiner Ehefrau

Eigentlich hält Justin Hartley (49) sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt hat der Schauspieler im Podcast "I've Never Said This Before" von Tommy DiDario eine Ausnahme gemacht und seltene Einblicke in seine Ehe mit Sofia Pernas (36) gewährt. Der "Tracker"-Star und die Schauspielerin sind seit 2021 verheiratet. Im Gespräch schwärmte Justin in höchsten Tönen von seiner Frau: "Sie ist alles. Sie ist fantastisch."

Dabei sprach der 49-Jährige auch darüber, wie wichtig es ihm ist, seine Beziehung zu schützen. "Es ist so besonders und in gewisser Weise auch zerbrechlich und leider selten", sagte er über seine Liebe zu Sofia. Ein Ratschlag seines Stiefvaters präge ihn dabei bis heute: "Er sagte: 'Du musst deine Beziehung pflegen und sehr genau darauf achten, mit wem du dich umgibst, welche Beziehungen du in deinem Leben zulässt, denn es wird Menschen geben, von denen du denkst, dass sie deine Freunde sind, die aber deine Beziehung einfach nicht verkraften können.'" Justin fügte hinzu: "Es ist eine seltsame Sache, aber es stimmt."

Justin und Sofia zeigen sich hin und wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit – so auch schon mit Justins Tochter Isabella, die aus seiner früheren Ehe mit Lindsay Korman stammt. Die beiden waren von 2004 bis 2012 verheiratet. Vor seiner Beziehung mit Sofia war Justin außerdem kurzzeitig mit Chrishell Stause (44) verheiratet, von der er sich 2019 trennte.

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Getty Images Justin Hartley und Sofia Pernas im September 2021 in Los Angeles

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Getty Images Sofia Pernas und Justin Hartley im November 2021 in Kalifornien

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Getty Images Schauspieler Justin Hartley mit seiner Frau Sofia Pernas und seiner Tochter Isabella, Juni 2025