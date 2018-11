Endlich haben Pippa Middleton (35) und ihr Gatte James Matthews (43) den Namen ihres Erstgeborenen verraten! Die Schwester von Herzogin Kate (36) brachte bereits am 15. Oktober einen gesunden Sohn in der Londoner St. Mary's Klinik auf die Welt. Seitdem waren die Fans, gleichermaßen wie die britischen Buchmacher, gespannt auf die Enthüllung, wie der Kleine gerufen wird. Jetzt ist klar: Der Knirps kann sich über einen äußerst royalen Namen freuen!

Laut eines Berichts von Mail on Sunday heißt der Spross Arthur Michael William Matthews. Dabei scheint schnell klar, dass das Baby nach einer Menge Blaublüter benannt ist. Arthur lautet nämlich auch jeweils einer der mittleren Namen von Prinz Charles (69), Prinz William (36) und Prinz Louis. Mit Michael bedachte das Paar einem verstorbenen Onkel des Säuglings – Michael Matthews starb im Jahr 1999 bei dem Versuch, den Mount Everest zu erklimmen. Michael heißt außerdem der Vater von Kate und Pippa.

Arthur hatten die wettverrückten Briten allerdings nicht auf dem Zettel. Bevor der Name an die Öffentlichkeit kam, wurde schon vermutet, dass Prinz Harry (34) und seine Liebste Meghan (37) ihr Kind so nennen würden, wenn sie denn einen Jungen bekommen. Dass die Wahl des Paares auf diesen königlichen Namen fallen wird, scheint nun jedoch sehr unwahrscheinlich.

Royalfoto/face to face James Matthews, Pippa Middleton und James Middleton

Anzeige

Splash News James Matthews und Pippa Middleton in Sydney

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de