Für die britischen Royals waren die letzten Tage so aufregend wie lange nicht! Am Wochenende gaben Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank sich in Windsor das Jawort. Nur kurz darauf verkündete der Kensington Palace am Montag, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ein Baby erwarten. Heute dann die nächste freudige Nachricht: Herzogin Kates (36) Schwester Pippa Middleton (35) hat ihr Kind bekommen. Kate und ihr Ehemann Prinz William könnten wohl nicht glücklicher für die Neu-Mama sein.

Pippa und ihr Mann James Matthews (43) wurden bereits gestern vor dem Krankenhaus gesichtet und tatsächlich kam ihr kleiner Sohn noch am gleichen Tag zur Welt. Wie Daily Mail nun berichtet, hat die frohe Botschaft auch William und Kate bereits erreicht: Sie seien laut eines Palastsprechers "begeistert" und freuen sich natürlich sehr für die glücklichen Eltern. Ob sie Pippa und ihr Baby bereits besucht haben, ist allerdings nicht bekannt.

Sicher hat Kate ihrer Schwester schon im Vorhinein zur Seite gestanden: Immerhin hat die 35-Jährige ihr Kind im selben Krankenhaus geboren wie die Herzogin – und zwar im Lindo Wing des St Mary's Hospital in London.

Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie 2018

MEGA Pippa Middleton in London

