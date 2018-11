Endlich stehen Oliver Pocher (40) und seine Amira Aly zu ihrer Liebe! Am vergangenen Samstag standen der Komiker und das Model zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich bei der McDonald's Benefiz Gala in München. Völlig unvorhersehbar war das Pärchen-Outing allerdings nicht – bereits seit längerem hielten sich Turtelgerüchte hartnäckig. Diese Hinweise deuteten schon im Voraus auf die Beziehung hin!

Auf seine Freundin angesprochen, scherzte Oli im Bild-Interview: "Sie war ja schon öfter mit dabei. Und wenn sie mir immer hinterherläuft, dann muss ich ja mal ein gemeinsames Foto machen!" Schon seit zwei Jahren sah man die zwei immer wieder zusammen – auch Paparazzi lichteten sie schon heimlich ab. Zum ersten Mal erwischten die Fotografen sie 2016 auf einem Musikfestival, im darauffolgenden Jahr urlaubten sie sogar auf Sylt. Der Blondschopf selbst gab jedoch immer zu verstehen, dass es sich bei Amira lediglich um seine Marketing-Assistentin handle.

Aber nicht nur Schnappschüsse lieferten die ersten Liebes-Beweise. Auch die Verliebten selbst posteten diverse Hinweise auf ihren Instagram-Accounts. Via Social Media teilte die Beauty mit ägyptischen Wurzeln bereits ein Selfie mit ihrem Schatz und Otto Waalkes (70). Aber den wohl eindeutigsten Tipp, dass die 26-Jährige vergeben ist, schrieb sie selbst vor ihrem Geburtstag ins Netz: "Kurz bevor man Geburtstag feiert, denkt man besonders viel über das zurückliegende Jahr nach. Und da habe ich einfach großes Glück gehabt, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich so nimmt, wie ich bin – und andersherum."

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira Aly und Oliver Pocher bei der McDonald's Benefiz Gala 2018

Gulotta, Francesco / ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amira_m.aly Amira M. Aly, Model

