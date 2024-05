So viel Geld soll Boris Becker für Netflix-Show bekommen!

Boris Becker (56) sucht offenbar eine neue Herausforderung im Leben. Nach seiner Karriere auf dem Tennisplatz und einem langjährigen Insolvenzverfahren möchte er sich laut Daily Mail nun auch im Dschungel beweisen. Der ehemalige Tennisprofi soll an der neuen Netflix-Show "Bear Hunt" teilnehmen und sich in Costa Rica vor dem Überlebenskünstler Bear Grylls verstecken. Der Streamingdienst investiert angeblich rund 11,6 Millionen Euro in die Gagen der Berühmtheiten und VIPs. Boris soll anscheinend mehr als 585.000 Euro für sein Dschungelabenteuer verdienen – was er nach seinem Insolvenzverfahren offensichtlich gut gebrauchen kann.

Neben Boris werden unter anderem das Spice Girl Mel B. (48) und Lottie Moss (26), die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (50), mit von der Partie sein. Über ihre Gagen ist jedoch nichts bekannt, doch anscheinend gehört die Besetzung in diesem Jahr zu den teuersten. "Netflix investiert enorme Summen in die Produktion einer Show, die es mit dem Dschungelcamp von ITV aufnehmen kann – indem sie große Namen gewinnen und einen tropischen Drehort wählen (...). Es werden sechsstellige Gagen gezahlt – und für die größten Namen noch tiefer in die Tasche gegriffen", verrät ein Insider gegenüber The Sun.

Noch ist die Teilnahme des ehemaligen Spitzensportlers aber nicht bestätigt. Trotzdem stellt die Gage ein gutes Sümmchen dar, um ihn wieder aufzubauen. Laut Bild musste Boris nämlich nicht nur eine Haftstrafe absitzen, sondern um die eine Million Euro an einen Insolvenzverwalter blechen und 1,7 Millionen Euro Strafe aufgrund seiner Steuerhinterziehung zahlen. Doch seit Ende April kann der vierfache Vater aufatmen: Das Insolvenzverfahren ist endlich offiziell beendet. "In Folge einer Einigung mit seinen Insolvenzverwaltern wurde die in 2017 eröffnete private Insolvenz von Boris Becker durch eine gestrige Entscheidung des High Court in London rechtskräftig beendet", gaben seine Anwälte in einem offiziellen Statement bekannt.

Getty Images Boris Becker auf der Bühne

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

