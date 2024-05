Kate Merlan & Jakub verraten: "B:REAL" wird "wild" mit ihnen

In wenigen Tagen geht die dritte Staffel B:REAL – Echte Promis, echtes Leben an den Start. Dieses Mal mit einem Pärchen, auf das sich viele Trash-TV-Liebhaber wahrscheinlich besonders freuen werden: Kate Merlan (37) und ihr Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (28) sind mit von der Partie! "Das ist das, worauf Deutschland gewartet hat: Jakub und Kate bei 'B:REAL'", freut sich das Tattoo-Model im Interview mit Promiflash. Das Ehepaar gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in den neuen Folgen erwarten wird. "Da sind die Fetzen geflogen. Wir haben super-viele Emotionen, auch Party ist mit dabei, aber wir haben auch Stress – so wie es bei uns auch wirklich im Alltag abläuft", verrät die Influencerin.

Das Paar hat während seiner TV-Karriere schon einiges erlebt, trotzdem sei dieses Format eine Premiere für die beiden: "Es ist das erste Mal, dass wir auch wirklich Leute in unseren Alltag mitgenommen haben. [...] Normalerweise hat man ja mal einen Tagesdreh, aber wir haben die wirklich mit in unser ganz privates Heim genommen." Das Promipaar scheint sicher zu sein, dass es das gewisse Etwas hat, das für diese Show benötigt wird. "Wir sind halt nie eintönig", merkt Jakub im Promiflash-Interview an und Kate fügt hinzu: "Wir bringen den Glamour, das Drama, die Würze und die Farbe bei 'B:REAL' rein. Einfach das Gesamtpaket."

Dass es mit dem Pärchen nie langweilig wird, stellten sie schon in anderen Formaten unter Beweis. Die beiden waren bereits zusammen bei Temptation Island V.I.P. und Prominent getrennt zu sehen. Mit viel Beziehungsdrama und Temperament sorgte das Power-Paar immer für ausreichend Unterhaltung. Aktuell scheinen die zwei aber wieder unzertrennlich: Nach einigem Hin und Her planen Kate und Jakub sogar, ein zweites Mal zu heiraten. Wahrscheinlich kann man den Worten der Beauty Glauben schenken, wenn sie sagt: "Es wird auf jeden Fall wild. Der Zuschauer kann sich auf alles freuen. Jeder, der Bock auf uns hat, kommt auf seine Kosten."

