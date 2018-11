Sie sind doch ein Paar: Oliver Pocher (40) stellt der Welt seine neue Liebe Amira M. Aly (26) vor! Nachdem der Comedy-Star und das Kölner Model bereits mehrfach miteinander gesehen wurden, knipsten Fotografen die beiden vor wenigen Wochen beim Oktoberfest. Bislang dementierte Oli sämtliche Turtelgerüchte, doch nun entschied sich der Entertainer doch für ein Pärchen-Outing: In München zeigten sich Oliver und Amira nun zum ersten Mal ganz offen als Liebespaar!

Die beiden wählten eine Benefiz-Gala in München, um ihre Beziehung öffentlich zu machen. Am Rande des Events erzählte die 26-Jährige gegenüber der dpa, dass sie sich schon vor längerer Zeit über Freunde kennengelernt haben und zusammen in Köln wohnen. Amira sei bereits öfter mit dem Komiker unterwegs gewesen, allerdings nie als seine offizielle Partnerin. In der Tat hatte Oliver die hübsche Brünette Anfang Oktober noch als seine Marketing-Assistentin bezeichnet.

Mit ihrem ersten gemeinsamen Red Carpet sorgten die beiden erwartungsgemäß für ein unglaubliches Blitzlichtgewitter. Auch Jana Ina Zarrella (41) und Ehemann Giovanni Zarrella (40) beteiligten sich am Knips-Spektakel: Die Moderatorin filmte das Paar-Debüt am roten Teppich für ihre Instagram-Follower. "Wir haben die ersten Bilder, wir haben es! Die drehen durch!", kommentierte die Love Island-Gastgeberin die Szene amüsiert, während Oli und Amira auch kaum ernst bleiben konnten, aber dennoch für die Fotografen posierten.

Andreas Rentz/Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln

Instagram / amira_m.aly Amira M. Aly, Model

Instagram / janainazarrella Amira Aly und Oliver Pocher bei der Mc Donald's-Benefizgala in München

