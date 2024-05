Trotz Erfolg: Lena Meyer-Landrut von Selbstzweifeln geplagt

Seit Lena Meyer-Landrut (32) 2010 mit ihrem Song "Satellite" den Eurovision Song Contest gewann, ist sie eine erfolgreiche Sängerin. Auch wenn die Außenwelt die gebürtige Hannoveranerin für ihre Hits total feiert, hat sie mit Selbstzweifeln zu kämpfen. "Meine Oma war definitiv immer ein großer Zweifler meiner Musik und meiner Karriere. Nicht, dass sie meine Musik nicht toll gefunden hat, aber sie hat gesagt: 'Du kannst ja eigentlich nicht so richtig etwas'", erinnert sich Lena in der ARD-Talkshow "3 nach 9". Das scheint Lena noch immer nahezugehen: "Ich denke dann, dass ich vielleicht gar nicht so gut bin, in dem, was ich mache und ich das eigentlich gar nicht so gut kann."

Lena vermute den Ursprung ihrer Selbstzweifel in dem Moment, als sie quasi über Nacht berühmt wurde. "Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, werden die ganze Zeit bewertet, beurteilt und verurteilt. Das ist auf jeden Fall ein guter Dünger für so ein Selbstwertproblem", führt sie in der Talkshow fort. Mittlerweile habe die 32-Jährige gelernt, diese Gedanken zu akzeptieren: "Zu mir gehören Selbstzweifel dazu, die Einordnung von meinem Wert: Bin ich genug oder eben nicht." Trotzdem wünsche sich Lena mehr "Gelassenheit" bezüglich der Vergangenheit und ihrer Zukunft.

Das ist nicht das erste Mal, dass Lena über ihre Gefühle in der Öffentlichkeit spricht. Erst kürzlich gab sie in der YouTube-Dokumentation "Making Loyal" zu, dass sie einen "Depressionsrückfall im Dezember" hatte. Das Jahr 2023 sei für die Musikerin so herausfordernd gewesen, dass sie ihre Emotionen in ihrem neuen Album verarbeiten wolle.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Action Press / Galuschka, Horst Lena Meyer-Landrut bei der Filmpremiere "Trolls 3", Oktober 2023

