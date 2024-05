Haben Kim Virginia und Twenty4tim wieder Kontakt zueinander?

Was ist bei Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) los? Die beiden Turteltauben machten in den vergangenen Wochen Schlagzeilen mit ihrer Romanze – bis Kim dem Influencer plötzlich auf Instagram entfolgte. Jetzt äußert sich die Ex-Dschungelcamperin auf Social Media: "Wir haben auch etwas Kontakt." Auf Tims Profil hören Fans immerhin eine etwas ausführlichere Version. "Sie schreibt mir auf WhatsApp. Sie ruft mich an", erklärt er im Netz. Auf Instagram folge ihm die Beauty aber nach wie vor nicht. "Ich bin da auch nicht schlauer als ihr", sagt Tim resigniert über die Situation.

Ist etwa ein anderer Mann der Grund für den Sinneswandel? Ein Fan fragt: "Hast du Kontakt zu einem anderen Mann?" Kim bezieht Stellung – wenn auch sehr knapp. "Ja, aber auf freundschaftlicher Basis...", schreibt sie. Eine neue Liebe im Leben der Influencerin scheint demnach nicht schuld an dem Kontaktabbruch zu sein.

Im Interview mit Promiflash sprach das Realitysternchen über ihre Beziehung zu dem erfolgreichen Influencer. "Ich hab mich ein bisschen distanziert", gab sie auch hier zu. Die Kennenlernphase sei für sie deshalb aber nicht vorbei. "Ich bin da superentspannt. Ich hoffe natürlich am Ende des Tages, dass es eine Beziehung wird, aber wenn nicht, dann freue ich mich einfach, dass ich einen so tollen Menschen kennenlernen konnte", plauderte sie aus. Die Gründe für ihre Distanz erläuterte sie auch hier nicht weiter.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung

