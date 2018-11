J.K. Rowling (53) zieht vor Gericht! Das Vermögen der Bestsellerautorin wird auf mehrere Hundert Millionen US-Dollar geschätzt. Notleidend ist sie also nicht – und die Vermarktungsrechte an dem "Harry Potter"-Franchise dürften ihr noch lange das Auskommen sichern. So kommt die jüngste Meldung für viele Fans vielleicht überraschend: Rowling verklagt ihre ehemalige Assistentin Amanda Donaldson wegen Veruntreuung. Strittiger Betrag: rund 24.000 britische Pfund, also umgerechnet 27.500 Euro.

Wie die Online-Ausgabe des britischen Telegraph unter Berufung auf die Gerichtsakten des schottischen Airdrie Sheriff Courts berichtet, geht es bei Rowlings Forderungen um nicht autorisierte Kreditkartenzahlungen und Bargeld in Fremdwährungen. So soll Amanda, die viele Jahre für Rowling tätig war, zwischen 2014 und 2017 zahlreiche Einkäufe auf Firmenkosten getätigt haben, die nicht in einem betrieblichen Zusammenhang standen. Im vergangen Jahr war sie daraufhin bereits entlassen worden, nun folgt das gerichtliche Nachspiel. Amanda selbst bestreitet die Vorwürfe. Sie will stets in Rowlings Auftrag gehandelt haben.

Interessant werden die Aussagen mit Blick auf die tatsächlich erworbenen Gegenstände, die der Telegraph akribisch auflistet. Neben höheren Beträgen für Merchandising-Artikel finden sich hier auch vierstellige Beträge für Bäckereiwaren und Ausgaben bei Starbucks sowie für Duftkerzen und diverse Kosmetikartikel. Im nächsten Monat könnte die Entscheidung fallen, dann beginnt die Verhandlung vor Gericht.

Chip Somodevilla / Staff / Getty Images J.K. Rowling bei einer "Harry Potter"-Lesung

