Erst vor wenigen Stunden ist der finale Trailer zum zweiten Teil der Phantastische Tierwesen-Filmreihe erschienen. Die Prequels zur Harry Potter-Saga starteten im Dezember 2016 mit dem ersten Part "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Im November geht nun "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" an den Start. Im Teaser wird ein bisher streng gehütetes Geheimnis der Schöpferin J.K. Rowling (53) enthüllt und das dürfte sogar die größten Potterheads völlig von den Socken hauen!

Achtung, Spoiler!

Der Trailer zeigt, dass es sich bei Lord Voldemorts Schlange Nagini nie wirklich um ein gewöhnliches Reptil gehandelt hat! Nagini ist vor der Zeit von Harry Potter noch eine Frau, besser gesagt ein Maledictus, der von Claudia Kim verkörpert wird. Maledicti sind Hexen oder Zauberer, die sich in ein bestimmtes Tier verwandeln, das aber nicht freiwillig tun. Die unkontrollierte Metamorphose findet aufgrund eines furchtbaren Blutfluches statt und die betroffene Person wird früher oder später für immer die Tiergestalt annehmen. Das widerfährt auch Nagini. In den "Harry Potter"-Büchern tritt sie stets in Schlangengestalt auf.

Die Fans wurden von dieser Enthüllung völlig überrumpelt. Auf Twitter häuften sich die geschockten Reaktionen. Ein User schrieb die Autorin direkt an: "Wie lange haben Sie das Geheimnis von Nagini für sich behalten?" Rowlings Antwort war dann noch verblüffender: "Nur ungefähr 20 Jahre", erklärte die 53-Jährige gelassen. Die Schlangenfigur tauchte zum ersten Mal im vierten Buch, "Harry Potter und der Feuerkelch", auf. Während der gesamten Saga hatte es aber nie einen Hinweis gegeben, dass das Haustier des dunklen Lords mehr als nur eine Schlange gewesen ist.

